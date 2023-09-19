Сидаков завоевал «золото» на ЧМ по борьбе в Белграде
Борец вольного стиля из России, олимпийский чемпион Заурбек Сидаков завоевал «золото» на чемпионате мира в Белграде, сообщает «РЕН ТВ».
В финальной схватке в весовой категории до 74 кг спортсмену противостоял Кайл Дэйк из США. Сидаков одержал победу со счетом 10:7, став трехкратным чемпионом мира.
До этого Сидаков выиграл золотые медали на ЧМ по борьбе в Будапеште в 2018 году и в Астане в 2019 году.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что члены российской олимпийской сборной, в случае пропуска международных турниров, будут получать компенсации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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