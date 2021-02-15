Шварценеггер заявил, что тяжелоатлет Власов был его учителем

Американский культурист, актер и предприниматель Арнольд Шварценеггер посвятил пост в соцсети, посвященный олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Юрию Власову. Голливудский актер выразил соболезнования в связи с кончиной российского спортсмена, который умер 13 февраля в возрасте 85 лет.

Шварценеггер отметил, что Власов научил его важному качеству, а также разместил совместную фотографию.

«Власов учил нас всех, что «невозможно» - это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов. Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году», — написал Шварценеггер в Twitter.

Юрий Власов – обладатель золотой медали Олимпийских игр 1960 года, серебряный призер Олимпиады 1964 года, пишет «Газета.ру». В его копилке также четыре золотых медали чемпионатов мира и шесть побед континентальных первенств.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Арнольд Шварценеггер
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры