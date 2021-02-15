Шварценеггер заявил, что тяжелоатлет Власов был его учителем
Американский культурист, актер и предприниматель Арнольд Шварценеггер посвятил пост в соцсети, посвященный олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Юрию Власову. Голливудский актер выразил соболезнования в связи с кончиной российского спортсмена, который умер 13 февраля в возрасте 85 лет.
Шварценеггер отметил, что Власов научил его важному качеству, а также разместил совместную фотографию.
Yuri Vlasov taught all of us that impossible is just a word. He was the first person to clean and jerk 200KG, and he inspired me when I met him as a young lifter in 1961. It is because of people like him that I refuse to call myself self-made. 1/ pic.twitter.com/K4qGV0rzEz— Arnold (@Schwarzenegger) February 15, 2021
«Власов учил нас всех, что «невозможно» - это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов. Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году», — написал Шварценеггер в Twitter.
Юрий Власов – обладатель золотой медали Олимпийских игр 1960 года, серебряный призер Олимпиады 1964 года, пишет «Газета.ру». В его копилке также четыре золотых медали чемпионатов мира и шесть побед континентальных первенств.
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