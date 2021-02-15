Шварценеггер заявил, что тяжелоатлет Власов был его учителем

Американский культурист, актер и предприниматель Арнольд Шварценеггер посвятил пост в соцсети, посвященный олимпийскому чемпиону по тяжелой атлетике Юрию Власову. Голливудский актер выразил соболезнования в связи с кончиной российского спортсмена, который умер 13 февраля в возрасте 85 лет.

Шварценеггер отметил, что Власов научил его важному качеству, а также разместил совместную фотографию.