Шюррле готов переехать в Россию

Переход 28-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» и игрока сборной Германии Андре Шюррле в российский клуб обойдется примерно в 15 миллионов евро, сообщает РИА ФАН.

В Шюррле заинтересованы «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». Сам футболист рассчитывает получить пятилетний контракт с доходом в три миллиона евро за год.

