Спорт
В Шюррле заинтересованы «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». Сам футболист рассчитывает получить пятилетний контракт с доходом в три миллиона евро за год.
Шюррле готов переехать в Россию
19 июля23:37
Переход 28-летнего полузащитника дортмундской «Боруссии» и игрока сборной Германии Андре Шюррле в российский клуб обойдется примерно в 15 миллионов евро, сообщает РИА ФАН.
В Шюррле заинтересованы «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». Сам футболист рассчитывает получить пятилетний контракт с доходом в три миллиона евро за год.
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ТЕГИ:Футболист
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