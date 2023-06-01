Шестнадцатилетняя Андреева вышла в третий круг Roland Garros

Россиянка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису – первого в её взрослой карьере. Во втором круге она легко обыграла представительницу хозяев турнира Диану Парри в двух сетах - 6:1, 6:2.

В третьем круге 16-летней россиянке предстоит сыграть с победительницей матча Юлия Грабер (Австрия) - Коко Гауфф (США,6 номер посева, финалистка Roland Garros 2022 года). Андреева 16 апреля стала победительницей турнира Международной федерации тенниса в швейцарском Кьяссо, а через неделю победила на соревнованиях в Беллинцоне.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», учитывая игры в квалификации, Андреева одержала уже пятую победу в Париже, не проиграв ни одного сета. Днём ранее первая ракета России Дарья Касаткина во втором круге оказалась сильнее Маркеты Вондроушовой из Чехии (6:3, 6:4).

В третьем раунде Касаткина сыграет с теннисисткой из США Пейтон Стирнс. Также в третий круг вышла россиянка Анастасия Потапова. Призовой фонд нынешнего Roland Garros составляет 49,6 миллиона евро.

