Шесть видов спорта вошли в программу Паралимпиады 2030 года

Международный паралимпийский комитет одобрил включение в соревновательную программу Паралимпийских игр 2030 года шести видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе МПК.

Так, в Паралимпиаду включили горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, сноуборд, керлинг. Эти виды спорта будут также представлены на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.

Паралимпиаду 2030 года планируют провести во французских регионах Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег. Кроме того, в заявку включен итальянский Турин.

Между тем глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказался о перспективах участия страны в отборе на Игры-2026. По его словам, российские паралимпийцы пока не участвуют в отборочных и квалификационных турнирах, и «особого оптимизма нет», пишет RT.

