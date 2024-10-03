Шесть видов спорта вошли в программу Паралимпиады 2030 года
Международный паралимпийский комитет одобрил включение в соревновательную программу Паралимпийских игр 2030 года шести видов спорта. Об этом сообщили в пресс-службе МПК.
Так, в Паралимпиаду включили горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, сноуборд, керлинг. Эти виды спорта будут также представлены на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо в 2026 году.
Паралимпиаду 2030 года планируют провести во французских регионах Овернь-Рона-Альпы и Прованс-Альпы-Лазурный берег. Кроме того, в заявку включен итальянский Турин.
Между тем глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказался о перспективах участия страны в отборе на Игры-2026. По его словам, российские паралимпийцы пока не участвуют в отборочных и квалификационных турнирах, и «особого оптимизма нет», пишет RT.
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