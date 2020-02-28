Шарапова, Забияко и Энберт завершают карьеру. Кто следующий?

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Из-за коронавируса Олимпиаду в Токио могут отменить. Не перенести в другой город, за столь короткий срок подготовить всю инфраструктуру никто не сможет, а если дробить по видам спорта, то получится чемпионаты мира. А это, увы, не тот уровень.

Но почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев заявил НСН, что Играм в Токио быть.

«У меня нет опасения, что при том уровне медицины, которая есть у нас в стране, что мы проведем необходимую профилактику. Другие страны тоже, полагаю, делают все возможно, чтобы Игры состоялись», - заявил Тягачев.

Руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что распространение коронавируса на данный момент не влияет на подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Он призвал спортсменов спокойно готовиться и не думать о худшем.

