Шарапова, Забияко и Энберт завершают карьеру. Кто следующий?
В этом выпуске НСН оценим шансы на отмену Игр-2020, а также расскажем о причинах ухода из большого спорта лучшей теннисистки России и призеров Олимпиады в фигурном катании.
Из-за коронавируса проведение Олимпиады в Токио оказалось под вопросом
Из-за коронавируса Олимпиаду в Токио могут отменить. Не перенести в другой город, за столь короткий срок подготовить всю инфраструктуру никто не сможет, а если дробить по видам спорта, то получится чемпионаты мира. А это, увы, не тот уровень.
Но почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев заявил НСН, что Играм в Токио быть.
«У меня нет опасения, что при том уровне медицины, которая есть у нас в стране, что мы проведем необходимую профилактику. Другие страны тоже, полагаю, делают все возможно, чтобы Игры состоялись», - заявил Тягачев.
Руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что распространение коронавируса на данный момент не влияет на подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Он призвал спортсменов спокойно готовиться и не думать о худшем.
Мария Шарапова ставит точку в большом теннисе
Сразу три объявления о завершении карьеры прозвучали на уходящей неделе от российских спортсменов. Это теннисистка Мария Шарапова и фигуристы призеры Олимпийских игр Наталья Забияко и Александр Энберт.
Что касается Шараповой, то ее решение было скорее предсказуемым, чем неожиданным. В 2019 году Шарапова сыграла всего 15 матчей, из которых 7 закончились ее поражением. После 15 месячной дисквалификации Мария пыталась вернуться на высокий уровень , но не получилось. Ее продолжала беспокоить травма плеча. И если по итогам 2017 года Мария заняла 57-е место в рейтинге WTA, в 2018 году стала 29-й, а в 2019 году — 136-й.
Прощальный матч Марии Шараповой может пройти на «Газпром-Арене». С инициативой выступил директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев. Теннисистка должна была принять в нем участие, но отказалась из-за травмы.
Фигуристка Наталья Забияко хочет переквалифицироваться из фигуристок в актрисы
Наталья Забияко и Александр Энберти уходят из большого спорта потому, что так сложились жизненные обстоятельства. 30-летний Энберт и 25-летняя Забияко являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.
В 2019 году они стали бронзовыми призерами личного и командного чемпионатов мира, также в активе спортсменов бронзовые награды чемпионата Европы 2018 года.
Энберт испытывал проблемы с сердцем. Из-за этого фигуристы в прошлом сезоне пропустили чемпионат Европы, а в нынешнем - отказались от участия в серии Гран-при и в чемпионате России.
Забияко не исключила, что станет киноактрисой, впрочем ее интересует и профессия сценариста. Наталья призналась, что уже погружается в тему, так что, возможно, скоро увидим фильм, написанный по сценарию Забияко или же с ней в главной роли.
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