Шайба Романова помогла «Монреалю» выиграть матч финальной серии Кубка Стэнли

«Монреаль Канадиенс» выиграл в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли «Тампу Бэй Лайтнинг». Поединок закончился со счетом 3:2. В составе победителей одну из шайб забросил россиянин Александр Романов. Для него это был первый матч в финале Кубка Стэнли и всего третий в плей-офф. Александр, забив гол, набрал свое первое очко в играх на выбывание.

Теперь счет в финальной серии 1-3. Отметим, что в случае победы «Тампа-Бэй Лайтнинг», в составе которого играют россияне: вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Александр Кучеров, одержал бы победу в серии и выиграл Кубок Стэнли. Никто из российских игроков в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» результативными баллами не отметился.

