Шахматистка попыталась отравить соперницу во время турнира в Дагестане
Одну из участниц проходящего в Махачкале чемпионата Дагестана по шахматам попытались отравить. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
По данным Telegram-канала Baza, Амина Абакарова разлила, предположительно, ртуть, рядом с доской соперницы Умайганат Османовой, которая в итоге почувствовала себя плохо. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения правоохранители задержали подозреваемую.
Ткачев назвал произошедшее дикостью и отметил, что ФШР ждёт результатов проверки и выводов стражей порядка.
«Сейчас самое главное – здоровье пострадавшей участницы, за которую мы переживаем. Потому что ни одна медаль, чемпионата республики или Олимпийских игр, не стоит жизни и здоровья спортсменов», - заключил он.
Президент ФШР Андрей Филатов, в свою очередь, указал, что Абакарову отстранили от соревнований. После получения заключения правоохранительных органов организация примет окончательное решение. Шахматистку могут дисквалифицировать пожизненно.
Ранее в Ижевске 70-летний местный житель разлил ртуть во дворе многоквартирного дома, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru