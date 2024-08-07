Шахматистка попыталась отравить соперницу во время турнира в Дагестане

По данным Telegram-канала Baza, Амина Абакарова разлила, предположительно, ртуть, рядом с доской соперницы Умайганат Османовой, которая в итоге почувствовала себя плохо. После просмотра записей с камеры видеонаблюдения правоохранители задержали подозреваемую.

Ткачев назвал произошедшее дикостью и отметил, что ФШР ждёт результатов проверки и выводов стражей порядка.

«Сейчас самое главное – здоровье пострадавшей участницы, за которую мы переживаем. Потому что ни одна медаль, чемпионата республики или Олимпийских игр, не стоит жизни и здоровья спортсменов», - заключил он.

Президент ФШР Андрей Филатов, в свою очередь, указал, что Абакарову отстранили от соревнований. После получения заключения правоохранительных органов организация примет окончательное решение. Шахматистку могут дисквалифицировать пожизненно.

Ранее в Ижевске 70-летний местный житель разлил ртуть во дворе многоквартирного дома, сообщает RT.

