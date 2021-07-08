Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ
Экс-капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос подписал контракт с ПСЖ, сообщает пресс-служба парижского клуба.
Испанский игрок перешел во французскую команду на правах свободного агента, отмечает RT. Контракт Рамоса с ПСЖ рассчитан на два года, до 30 июля 2023-го.
Как отметил футболист, он счастлив и горд присоединиться к парижской команде. Рамос назвал клуб «очень амбициозным проектом» и «командой великих игроков», подчеркнув, что для него это новый вызов.
В мае стало известно, что игравший за «Реал» с 2005 года Рамос покинет мадридский клуб летом текущего года, напоминает «Свободная пресса». СМИ сообщали, что футболист может стать игроком «Манчестер Сити», «Баварии» или ПСЖ.
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