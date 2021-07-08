Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ

Экс-капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос подписал контракт с ПСЖ, сообщает пресс-служба парижского клуба.

Испанский игрок перешел во французскую команду на правах свободного агента, отмечает RT. Контракт Рамоса с ПСЖ рассчитан на два года, до 30 июля 2023-го.

Как отметил футболист, он счастлив и горд присоединиться к парижской команде. Рамос назвал клуб «очень амбициозным проектом» и «командой великих игроков», подчеркнув, что для него это новый вызов.

В мае стало известно, что игравший за «Реал» с 2005 года Рамос покинет мадридский клуб летом текущего года, напоминает «Свободная пресса». СМИ сообщали, что футболист может стать игроком «Манчестер Сити», «Баварии» или ПСЖ.

