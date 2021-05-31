Серхио Агуэро стал игроком «Барселоны»

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал игроком испанской «Барселоны». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте каталонцев.

«ФК "Барселона" и Серхио Агуэро договорились, что игрок присоединится к клубу с 1 июля, когда истечет его контракт с "Манчестер Сити"», — говорится в сообщении.

Соглашение форварда будет действовать до лета 2023 года. Кроме того, в нем прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.

Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истек 30 мая, в «Барселону» игрок перешел в статусе свободного агента, пишет «Свободная пресса».

