Серхио Агуэро стал игроком «Барселоны»
Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал игроком испанской «Барселоны». Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте каталонцев.
«ФК "Барселона" и Серхио Агуэро договорились, что игрок присоединится к клубу с 1 июля, когда истечет его контракт с "Манчестер Сити"», — говорится в сообщении.
Соглашение форварда будет действовать до лета 2023 года. Кроме того, в нем прописана сумма отступных в размере 100 миллионов евро.
Контракт Агуэро с «Манчестер Сити» истек 30 мая, в «Барселону» игрок перешел в статусе свободного агента, пишет «Свободная пресса».
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