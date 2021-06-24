Сергей Шубенков стал чемпионом РФ в беге на 110 метров с барьерами
24 июня 202120:51
Легкоатлет Сергей Шубенков стал чемпионом РФ в беге на дистанции 110 метров с барьерами.
Тридцатилетний спортсмен преодолел 110 метров за 13,37 секунды. Он является серебряным призером чемпионата мира 2019 года, чемпионом мира (2015) и Европы (2012, 2014) в беге на этой дистанции.
Серебро взял стал Константин Шабанов (13,90), бронзу - Филипп Шабанов (13,96).
Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru