Сергей Ковалев потерял титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев проиграл мексиканскому сопернику Саулю Альваресу бой за чемпионский титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории. Альварес нокаутировал российского спортсмена в 11-м раунде.
Ковалев в бою с трудом пробивал оборону Альвареса, который перешел в уверенное и успешное наступление с четвертого раунда.
Мексиканский боксер отправил соперника из России в 11-м раунде ударом в челюсть.
Ковалев уступил Альваресу чемпионский титул. В копилке российского боксера 34 победы, у его соперника из Мексики - 53 победы.
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