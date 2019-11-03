Сергей Ковалев потерял титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев проиграл мексиканскому сопернику Саулю Альваресу бой за чемпионский титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории. Альварес нокаутировал российского спортсмена в 11-м раунде.

Ковалев в бою с трудом пробивал оборону Альвареса, который перешел в уверенное и успешное наступление с четвертого раунда.

Мексиканский боксер отправил соперника из России в 11-м раунде ударом в челюсть.

Ковалев уступил Альваресу чемпионский титул. В копилке российского боксера 34 победы, у его соперника из Мексики - 53 победы.

