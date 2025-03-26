Серебряный призер Паралимпиады в Токио Александр Работницкий погиб на СВО
Легкоатлет, заслуженный мастер спорта РФ, серебряный призер Паралимпийских игр в Токио Александр Работницкий погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.
Как отметили в организации, спортсмен ушел на СВО добровольцем. Он погиб 23 марта.
«Саша отстаивал честь России на различных международных соревнованиях, становясь победителем и призером. Его боевой дух не позволил оставаться в стороне, он принял решение... встать в ряды СВО, защищая свою Родину», - заявили в федерации.
Александр Работницкий родился в 1993 году в селе Зенкуль в Омской области, начал заниматься бегом в детстве, в спецшколе–интернате №5 для сирот и детей без попечения родителей с ограниченными возможностями. Легкоатлет тренировался под руководством заслуженного тренера Андрея Хмелева. Работницкий был многократным призером чемпионатов РФ среди лиц с нарушением интеллекта, победителем альтернативных игр РИО–2016, чемпионом мира в беге на 800 м (2015 год) и 1500 м (2019 год).
Ранее стало известно, что в зоне СВО погибли сотрудники телеканала «Звезда»: оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, напоминает 360.ru.
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