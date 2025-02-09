Семилетняя гонщица погибла после аварии на соревнованиях по драг-рейсингу в США

Как передает канал Fox 35, Родригес потеряла контроль над своим гоночным автомобилем Junior Dragster Racecar во время гонок 2 февраля. В результате она сбила сотрудника службы безопасности, а затем врезалась в бетонную стену. Сотрудник службы безопасности, 34-летний житель Орландо, был доставлен в местную больницу с неопасными для жизни травмами.

Родригес доставили в больницу Арнольда Палмера, где она скончалась в среду, 5 февраля.

На странице фонда GoFundMe, созданной от имени семьи Элиенис можно было сделать пожертвование. По словам организаторов, все собранные средства будут использованы напрямую на покрытие расходов на похороны. По состоянию на 9 февраля уже собрано более 32 тысяч долларов из заявленной на странице цели в 30 тысяч.

12 января в Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

