Семилетняя гонщица погибла после аварии на соревнованиях по драг-рейсингу в США
Семилетняя гонщица Элинесс Зои Диас Родригес умерла после аварии на соревнованиях по драг-рейсингу в американском Орландо. Об этом сообщается на странице автодрома в соцсетях.
Как передает канал Fox 35, Родригес потеряла контроль над своим гоночным автомобилем Junior Dragster Racecar во время гонок 2 февраля. В результате она сбила сотрудника службы безопасности, а затем врезалась в бетонную стену. Сотрудник службы безопасности, 34-летний житель Орландо, был доставлен в местную больницу с неопасными для жизни травмами.
Родригес доставили в больницу Арнольда Палмера, где она скончалась в среду, 5 февраля.
На странице фонда GoFundMe, созданной от имени семьи Элиенис можно было сделать пожертвование. По словам организаторов, все собранные средства будут использованы напрямую на покрытие расходов на похороны. По состоянию на 9 февраля уже собрано более 32 тысяч долларов из заявленной на странице цели в 30 тысяч.
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