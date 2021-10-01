Сборную России по вольной борьбе сняли с рейса в Амстердаме из-за масочного режима
Сборную России по вольной борьбе не пустили на рейс в аэропорту Схипхол в Амстердаме, предположительно, спортсмены нарушили действующий в воздушной гавани масочный режим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Национальная команда совершала пересадку в Схипхоле на пути в Осло, где 2-10 октября пройдет чемпионат мира по борьбе.
«Ребята улетели другим рейсом, своим им улететь не дали. Самое интересное, что нет никаких протоколов, никаких объяснений – вот ты, ты и ты, сняли с рейса. Вроде как нарушили в аэропорту масочный режим. Приспущена была маска или еще что-то… Но все без диалога и без объяснений», — рассказал Мамиашвили.
Глава ФСБР добавил, что сборная летит в Осло полным составом.
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