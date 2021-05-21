Сборная Словакии выиграла матч с Белоруссией на ЧМ по хоккею

Сборная Словакии победила команду Белоруссии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, начавшегося сегодня в Риге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Игра закончилась со счетом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу словацкой команды. По две шайбы забили Кристиан Поспишил и Петер Цегларик. Также в составе победителей отличился Марек Гривик.

Хоккеисты сборной Белоруссии забили два гола во второй половине третьего периода. В белорусской сборной отличился Михаил Стефанович, он забил шайбу, когда в составе словацкой сборной из-за удалений осталось только три полевых игрока, а также Егор Шарангович.

Обе команды входят в группу А. Здесь же находится сборная России, которая ранее в пятницу со счетом 4:3 победила Чехию.

