Спорт

Сборная России завоевала ещё шесть наград на Универсиаде в Италии

13 июля00:30

Российские спортсмены завоевали шесть наград в девятый медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии. Второе место занимает команда США, третье - сборная КНР. Российская команда располагается на четвертой строчке. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, сообщает ТАСС.

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ТЕГИ:Универсиада