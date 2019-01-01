Сборная России завоевала ещё шесть наград на Универсиаде в Италии

Российские спортсмены завоевали шесть наград в девятый медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии. Второе место занимает команда США, третье - сборная КНР. Российская команда располагается на четвертой строчке. Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, сообщает ТАСС.

