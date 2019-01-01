Спорт
Сборная России завоевала четыре награды в седьмой медальный день Универсиады в Италии
Сборная России завоевала еще четыре награды на Универсиаде в Италии
11 июля00:54
Сборная России завоевала четыре награды в седьмой медальный день Универсиады в Италии
Российские спортсмены завоевали четыре - серебряную и три бронзовые награды - награды в седьмой медальный день на Всемирной Универсиаде в Неаполе.
В общекомандном зачете соревнований лидирует сборная Японии. Второе место занимает команда США, третье - сборная Китая. Российская команда занимает пятую строчку. Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля, сообщает РИА Новости.
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ФОТО: flickr.com // Волга Конверс
ТЕГИ:Универсиада
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