Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады
Паралимпийская сборная России обошла Великобританию и вышла на второе место в медальном зачете игр в Токио. На счету россиян 31 золотая, 19 серебряных и 36 бронзовых медалей. У британцев 30 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых наград. На первой строчке Китай – спортсмены из этой страны выиграли 66 золотых, 42 серебряных и 35 бронзовых медалей.
31-ую золотую медаль Паралимпиады в Токио России принесла легкоатлетка Галина Липатникова, которая выиграла золото в толкании ядра.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 368 / сут.
Умерли
184 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 325 / сут.
- Тело новорождённого нашли в лесу в Московской области
- СМИ: Россиянин Ваас-Феникс Нокард попросил убежище в Японии
- Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады
- В Госдуме предрекли Украине статус «аграрной страны»
- Пловец Калина, выступавший за Россию и Украину, стал пятикратным паралимпийским чемпионом
- Путин заявил о создании в РФ 256 тысяч мест в яслях до конца 2023 года
- Ирина Безрукова отказалась стать депутатом Госдумы
- Школьник поправил Путина в ходе открытого урока
- Проценко заявил о естественном происхождении коронавируса
- СМИ: Каждый десятый россиянин зарабатывает больше 100 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru