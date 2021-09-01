Сборная России вышла на второе место в медальном зачете Паралимпиады

Паралимпийская сборная России обошла Великобританию и вышла на второе место в медальном зачете игр в Токио. На счету россиян 31 золотая, 19 серебряных и 36 бронзовых медалей. У британцев 30 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых наград. На первой строчке Китай – спортсмены из этой страны выиграли 66 золотых, 42 серебряных и 35 бронзовых медалей.

31-ую золотую медаль Паралимпиады в Токио России принесла легкоатлетка Галина Липатникова, которая выиграла золото в толкании ядра.

