Сборная России сыграет с шотландцами в «Лужниках»

Сборная России по футболу сыграет домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды из Шотландии на столичном стадионе «Лужники». Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС). Там подчеркнули, что поединок состоится 10 октября. Начало игры в 21:45 по Москве. Что касается ближайших отборочных матчей, то их подопечные Станислава Черчесова проведут 6 сентября – в этот день пройдёт встреча со сборной Шотландии в Глазго, а также 9 сентября – российской национальной команде предстоит встретиться с командой Казахстана в Калининграде.

Напомним, сборная России по футболу занимает вторую строчку в группе I, имея в своём активе после четырех проведённых матчей 9 очков. Лидером является команда Бельгии с 12 очками.

ЧЕ-2020 пройдет в 20 европейских городах с 12 июня по 12 июля.

Как напоминает Ura.ru, болельщики чемпионата Европы по футболу 2020 года смогут въезжать на территорию России без виз, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. В документе отмечается, что иностранные гости смогут проехать в нашу страну по паспорту болельщика [Fan ID]. Право на бесплатный проезд будет распространяться только на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а получат его, помимо болельщиков, журналисты, волонтеры и сами футболисты.

