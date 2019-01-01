Сборная России сыграет с командой Швеции на ЧМ по хоккею
Хоккеисты сборной России в заключительном матче групповой стадии ЧМ сыграют с командой Швеции. По итогам этого поединка может определиться победитель группы В.
Россиянам достаточно не проиграть в основное время, чтобы выйти в плей-офф с первого места в группе, передает ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 — 83-й чемпионат мира по хоккею с шайбой ИИХФ, который проходит в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 мая по 26 мая. Чемпионский титул защищает сборная Швеции. Впервые с 1994 года в турнире принимает участие сборная Великобритании.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией
- Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу