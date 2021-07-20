Сборная России сыграет против Словакии и Кипра в Казани и Петербурге

Сборная России по футболу сыграет матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной Кипра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальной странице национальной команды в Twitter.

Игра в Северной столице пройдёт 11 ноября и начнётся в 20:00 по московскому времени.

Перед матчем против сборной Кипра российские футболисты встретятся с национальной командой Словакии. Эта игра пройдёт в Казани 8 октября.

В настоящее время Сборная России занимает второе место в группе H, набрав по итогам трёх матчей шесть очков.

Ранее в Российском футбольном союзе заявили, что имя нового главного тренера сборной России планируют объявить до до начала нового чемпионата России, то есть до 23 июля, сообщает RT. По его руководством национальная команда в сентябре встретится со сборными Хорватии, Кипра и Мальты.

