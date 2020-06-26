Сборная России стартует в футбольной Лиге наций 3 сентября

Три года условно - вынесен приговор режиссеру Кириллу Серебренникову Фигуранты дела «Седьмой студии» признаны виновными в хищении 129 млн Судья: «Серебренников осуществлял общее руководство преступной схемой» Минкультуры работает над тем, чтобы исключить такие «трагические сюжеты»