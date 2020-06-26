Сборная России стартует в футбольной Лиге наций 3 сентября

Футболисты сборной России сыграют первый матч нового розыгрыша Лиги наций 3 сентября на домашнем поле, соперником стала национальная команда Сербии. Расписание матчей обнародовал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Второй матч россияне проведут 6 сентября на выезде в Венгрии, 11 сентября сыграет дома с Турцией. Ответные матчи намечены на октябрь и ноябрь.

Это второй розыгрыш турнира, призванного заменить товарищеские матчи. Первую Лигу наций выиграла Португалия.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуЛига Наций
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