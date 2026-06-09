Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче
Сборная России по футболу одержала победу над командой Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в товарищеском матче. Встреча состоялась в Калининграде в присутствии 27 тысяч 617 зрителей.
Голами отметились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков, отличившийся в свой день рождения. Во второй половине встречи дебютный матч за национальную команду провел вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов.
Этот поединок стал для россиян 14-м в истории встреч с командами Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Матч с Тринидад и Тобаго стал заключительным на текущем сборе, где подопечные ранее уступили Египту и переиграли Буркина-Фасо.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с НСН прокомментировал отказ прийти на пресс-конференцию главного тренера сборной Валерия Карпина перед матчем с командой Тринидадом и Тобаго.
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