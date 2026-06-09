Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче

Сборная России по футболу одержала победу над командой Тринидада и Тобаго со счетом 3:0 в товарищеском матче. Встреча состоялась в Калининграде в присутствии 27 тысяч 617 зрителей.

Голами отметились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков, отличившийся в свой день рождения. Во второй половине встречи дебютный матч за национальную команду провел вратарь петербургского «Зенита» Денис Адамов.