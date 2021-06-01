Сборная России разгромила Белоруссию в заключительном матче ЧМ по хоккею
Сборная России разгромила белорусскую команду в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Об этом сообщает «Интерфакс».
Матч завершился со счетом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0) в пользу российских спортсменов. Шайбы забросили Никита Нестеров на 1-й и 17-й минутах, Эмиль Галимов на 5-й, Максим Шалунов на 10-й, а также Михаил Григоренко на 11-й и Дмитрий Воронков на 53-й минуте встречи.
Сборная России завершает групповой этап на первом месте в группе А, у национальной команды 17 баллов. Белоруссия заняла восьмое, последнее место в турнирной таблице. Команда еще до поражения от россиян не смогла попасть в плей-офф турнира. У сборной 4 очка.
Россия выиграла путевку в плей-офф заранее в ходе матча со Швецией, прошедшего накануне.
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