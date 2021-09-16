Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге FIFA

Сборная России поднялась на четыре строчки вверх в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола. Национальная команда теперь обосновалась на 37 позиции.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, сборная Бельгии. В топ-10 входят также Бразилия, Англия, Франция, Италия, Аргентина, Португалия, Испания, Мексика, Дания.

В этом месяце сборная РФ сыграла три матча в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. Новый главный тренер Валерий Карпин сумел добыть с подопечными семь очков. С Хорватией игра закончилась ничьей 0:0, Кипр и Мальта были обыграны с одинаковым счётом 2:0.

