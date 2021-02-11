Сборная России по хоккею победила команду Финляндию на Шведских играх
Сборная России по хоккею начала шведский этап Еврохоккейтура с победы над командой Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
Встреча, прошедшая в Мальме, завершилась со счётом 3:2. В составе сборной России отличились Артём Минулин, Иван Чехович и Владимир Бутузов, у финнов голы на своё счёт записали Ере Иннала и Юусу Пуустиннен.
Следующий матч подопечные Игоря Ларионова проведут против национальной команды Швеции 13 февраля.
Ранее сборная России выиграла первые два этапа Еврохоккейтура - «Кубок Карьяла» и «Кубок Первого канала».
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