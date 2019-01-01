Сборная России по хоккею одержала свою самую крупную победу
Сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 10:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии, передает ТАСС.
Заброшенными шайбами отметились Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов (дважды), Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов (дважды), Михаил Григоренко и Никита Кучеров.
В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных.
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