Спорт

Сборная России по хоккею одержала свою самую крупную победу

15 мая23:24

Сборная России одержала победу над командой Италии со счетом 10:0 в матче чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии, передает ТАСС.

Заброшенными шайбами отметились Никита Зайцев, Динар Хафизуллин, Евгений Кузнецов (дважды), Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Дадонов (дважды), Михаил Григоренко и Никита Кучеров.

В турнирной таблице группы B сборная России занимает первое место, набрав 12 очков из 12 возможных.

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Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Хоккей

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