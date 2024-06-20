Сборная России по футболу поднялась на 33‑е место в рейтинге ФИФА

Согласно обновлённому списку, который опубликован на сайте организации, российская национальная команда поднялась с 35-го на 33-е место, опередив Чехию и Катар.

При этом в ТОП-10 изменений не произошло. Лидером по-прежнему является сборная Аргентины. Далее идут Франция, Бельгия, Бразилия, Англия, Португалия, Нидерланды, Испания, Хорватия и Италия.

Ранее сборная России по хоккею, отстранённая от международных соревнований после начала СВО, поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

