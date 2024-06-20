Сборная России по футболу поднялась на 33‑е место в рейтинге ФИФА
Футбольная сборная России, отстранённая от всех турниров, поднялась на две строчки в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Согласно обновлённому списку, который опубликован на сайте организации, российская национальная команда поднялась с 35-го на 33-е место, опередив Чехию и Катар.
При этом в ТОП-10 изменений не произошло. Лидером по-прежнему является сборная Аргентины. Далее идут Франция, Бельгия, Бразилия, Англия, Португалия, Нидерланды, Испания, Хорватия и Италия.
Ранее сборная России по хоккею, отстранённая от международных соревнований после начала СВО, поднялась на второе место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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