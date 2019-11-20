Сборная России одержала победу над Сан-Марино со счетом 5:0
Сборная России по футболу с разгромным счетом 5:0 обошла команду Сан-Марино в завершающем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает РИА Новости.
По итогам матча, прошедшего в Сан-Марино во вторник 19 ноября, России вышла из группы на Евро-2020 напрямую. Из всех спортсменов больше всего отличились Далер Кузяев, Сергей Петров, Алексей Миранчук, Алексей Ионов и Николай Комличенко. Для трех футболистов эти голы стали первыми в составе национальной сборной.
В других встречах группы I положение следующее: Бельгия на домашней площадке выиграла у Кипра со счетом 6:1, затем шотландская команда обошла Казахстан со счетом 3:1. По результатом матчей, в группе I позиции распределены таким образом: на первом месте Бельгия с набранными 30 очками, затем идет Россия, набравшая 24 , замыкает тройку лидеров шотландская сборная, у нее 15, 4 очка. Сан-Марино стал аутсайдером группы и не набрал ни одного очка.
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