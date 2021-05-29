Сборная России обыграла Швейцарию

Голкиперами российской сборной стали Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский. Единственный ответный гол смог провести в российские ворота Нико Хишер из швейцарской сборной.

Таким образом, россияне завоевали первое место в группе А. На втором месте расположилась Швейцария, на третьем – Словакия, сообщает «Интерфакс».

Хоккеистам сборной России в групповом этапе предстоят игры с соперниками из Швеции (31 мая) и Белоруссией (1 июня). В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой из групп.

