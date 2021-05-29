Сборная России обыграла Швейцарию
Хоккеисты российской сборной выиграли в матче тура группового этапа ЧМ у национальной команды Швейцарии. в матче очередного.
Встреча, прошедшая в Риге, завершилась с результатом 4:1 в пользу россиян.
Голкиперами российской сборной стали Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский. Единственный ответный гол смог провести в российские ворота Нико Хишер из швейцарской сборной.
Таким образом, россияне завоевали первое место в группе А. На втором месте расположилась Швейцария, на третьем – Словакия, сообщает «Интерфакс».
Хоккеистам сборной России в групповом этапе предстоят игры с соперниками из Швеции (31 мая) и Белоруссией (1 июня). В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой из групп.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 289 / сут.
Умерли
121 тыс.+401 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 250 / сут.
- Сборная России обыграла Швейцарию
- Индийский штамм COVID-19 наименее восприимчив к вакцине Pfizer
- Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат 2»
- МИД РФ опроверг новый порядок выдачи заграничных паспортов
- СМИ: Мэрилин Мэнсон обвинен в изнасиловании
- В Сочи стартовала неформальная встреча Путина и Лукашенко
- Более 50 российских дипломатов покинули Чехию
- Lufthansa получила разрешение летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
- Эксперты: Американские уши торчат за проблемой русских Курил
- В Москве новый железнодорожный вокзал «Восточный» начал принимать поезда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru