Сборная России обыграла Швейцарию

Хоккеисты российской сборной выиграли в матче тура группового этапа ЧМ у национальной команды Швейцарии. в матче очередного.

Встреча, прошедшая в Риге, завершилась с результатом 4:1 в пользу россиян.

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Голкиперами российской сборной стали Антон Бурдасов, Павел Карнаухов и Сергей Толчинский. Единственный ответный гол смог провести в российские ворота Нико Хишер из швейцарской сборной.

Таким образом, россияне завоевали первое место в группе А. На втором месте расположилась Швейцария, на третьем – Словакия, сообщает «Интерфакс».

Хоккеистам сборной России в групповом этапе предстоят игры с соперниками из Швеции (31 мая) и Белоруссией (1 июня). В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды каждой из групп.

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ФОТО: РИА Новости
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