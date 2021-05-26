Российские хоккеисты обыграли Данию на чемпионате мира

Сборная России по хоккею одержала третью победу на Чемпионате мира по хоккею, проходящем в Риге.

Победу над Данией со счетом 3:0 российским хоккеистам принесли шайбы Ивана Морозова, Александра Барабанова и Дмитрия Воронкова.

До этого сборная России обыграла на Чемпионате мира Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступила Словакии (1:3).

ЧМ-2021 проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.

В турнире принимают участие 16 команд. На предварительном этапе соперниками россиян по Группе «А» стали сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

В Группе «Б» выступают сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда российские команды не имеют права выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года. В связи с этим российские хоккеисты выступают на ЧМ-2021 под названием и флагом Олимпийского комитета России, отмечает ТАСС.

Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Финляндии.

