Российские хоккеисты обыграли Данию на чемпионате мира
Сборная России по хоккею одержала третью победу на Чемпионате мира по хоккею, проходящем в Риге.
Победу над Данией со счетом 3:0 российским хоккеистам принесли шайбы Ивана Морозова, Александра Барабанова и Дмитрия Воронкова.
До этого сборная России обыграла на Чемпионате мира Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступила Словакии (1:3).
ЧМ-2021 проходит в Латвии с 21 мая по 6 июня.
В турнире принимают участие 16 команд. На предварительном этапе соперниками россиян по Группе «А» стали сборные Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии.
В Группе «Б» выступают сборные Канады, США, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Из-за санкций Спортивного арбитражного суда российские команды не имеют права выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх до середины декабря 2022 года. В связи с этим российские хоккеисты выступают на ЧМ-2021 под названием и флагом Олимпийского комитета России, отмечает ТАСС.
Действующим чемпионом мира по хоккею является сборная Финляндии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 373 / сут.
Умерли
120 тыс.+406 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 135 / сут.
- В Нигерии пропали без вести более ста пассажиров перевернувшегося судна
- Российские хоккеисты обыграли Данию на чемпионате мира
- «Пока газ не потек»: Украина пообещала продолжить борьбу против «Северного потока-2»
- Власти Подмосковья выплатят компенсации 4 тысячам обманутых дольщиков
- Польша запретила самолетам авиакомпаний Белоруссии входить в свое воздушное пространство
- Начинающих бизнесменов предостерегли от контактов с «жуликами» из интернета
- Путин: Уровень занятости в России нужно увеличить
- Риелторы объявили о завершении «лихорадки» на рынке подмосковной недвижимости
- СМИ: Санкции Евросоюза могут затронуть экспорт белорусского калия
- Музыкальный критик: «Моргенштерн - не артист, но затыкать ему рот не надо!»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru