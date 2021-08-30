Сборная РФ выиграла первый в истории ЧМ по пляжному самбо

Сборная России стала победителем первого в истории чемпионата мира по пляжному самбо. Первенство завершилось на Кипре в Ларнаке. Спортсмены сражались в индивидуальном и командном зачётах. В обоих победу одержала сборная Всероссийской федерации самбо. На её счету - шесть золотых медалей из восьми возможных.

Более того, в турнире сборных российская команда за явным преимуществом победила, не уступив ни в одном поединке. Серебряные награды взяла команда Украины, бронзу поделили представители Румынии и Узбекистана.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков отметил повышенный интерес зрителей к чемпионату - трибуны были заполнены до предела. Всего в первенстве приняли участие представители 11 стран.

