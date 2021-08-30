Сборная РФ выиграла первый в истории ЧМ по пляжному самбо
Сборная России стала победителем первого в истории чемпионата мира по пляжному самбо. Первенство завершилось на Кипре в Ларнаке. Спортсмены сражались в индивидуальном и командном зачётах. В обоих победу одержала сборная Всероссийской федерации самбо. На её счету - шесть золотых медалей из восьми возможных.
Более того, в турнире сборных российская команда за явным преимуществом победила, не уступив ни в одном поединке. Серебряные награды взяла команда Украины, бронзу поделили представители Румынии и Узбекистана.
Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков отметил повышенный интерес зрителей к чемпионату - трибуны были заполнены до предела. Всего в первенстве приняли участие представители 11 стран.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- СМИ: ЕС запретит свободный въезд из США из-за коронавируса
- В Москве умер актер сериалов «Воронины» и «Кухня» Диланян
- Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, а Кадыров назвал патриотом
- В России подтвердили 18 325 случаев COVID-19 за сутки
- Цена на газ в Европе превысила $590 за тысячу кубометров
- Борщ как мерило «высшего развития». Ницой назвала украинцев «божьей нацией»
- Россиян предупредили о появлении комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила
- Дачную амнистию в РФ предлагают продлить до 1 марта 2031 года
- Офис Зеленского подтвердил перенос встречи с Байденом на 1 сентября
- СМИ: iPhone 13 смогут принимать звонки без сотового сигнала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru