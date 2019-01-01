Сборная РФ победила сборную Чехии на ЧМ по хоккею

25 мая сборные России и Чехии встретились в матче за третье место чемпионата мира по хоккею. По итогам встречи победу одержала российская команда со счетом 5:3 по буллитам. Решающим стал бросок Ильи Ковальчука.

Напомним, что основного времени для определения победителя командам оказалось недостаточно, со счетом 2:2 был назначен овертайм. При этом счет открыл россиянин Григоренко на 13 минуте, однако затем сборная Чехии забила в ворота российской команды две шайбы. Сравнять счет удалось лишь во втором периоде благодаря точному броску Анисимова.

Таким образом российская сборная становится бронзовым призером Чемпионата мира по хоккею 2019 года. В финале чемпионата за золото и серебро поборются сборные Канады и Финляндии.

