Сборная Марокко обыграла Испанию и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022
6 декабря 202220:58
Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, после того как в Катаре в 1/8 финала обыграла испанцев по пенальти.
Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0.
В серии пенальти испанцам не удалось забить ни разу, а марокканцы реализовали три своих попытки.
В четвертьфинале Марокко сыграет с победителем встречи Швейцария - Португалия, которая пройдет сегодня вечером.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru