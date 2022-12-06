Сборная Марокко обыграла Испанию и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, после того как в Катаре в 1/8 финала обыграла испанцев по пенальти.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 0:0.

В серии пенальти испанцам не удалось забить ни разу, а марокканцы реализовали три своих попытки.

В четвертьфинале Марокко сыграет с победителем встречи Швейцария - Португалия, которая пройдет сегодня вечером.

