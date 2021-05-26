Сборная Канады впервые за ЧМ-2021 выиграла матч

Хоккеисты сборной Канады обыграли норвежскую команду в матче очередного тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Риге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Игра закончилась со счетом 4:2 (2:0, 1:2, 1:0). В предыдущих трех встречах турнира команде родоначальников хоккея не удавалось добиться победы. Канадский спортсмен Коннор Браун открыл счет, затем Адам Энрике реализовал большинство и укрепил преимущество сборной. На 35-й минуте матча еще одну шайбу забросил Эндрю Манджапане.

Несмотря на то, что арбитр не засчитал гол Брэндона Хэгела, канадцам удалось добиться победы благодаря Энрике, который оформил дубль в меньшинстве.

Среди норвежских хоккеистов отличились Томас Ольсен и Матс Россели Ольсен. Канада с 3 баллами находится на шестой строке в таблице группы B, на это же месте переместилась Норвегия.

