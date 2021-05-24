Сборная Канады проиграла третий матч в рамках ЧМ по хоккею
Канадская сборная потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге. Об этом сообщает РИА Новости.
Канадские спортсмены в матче группы В уступили команде ФРГ, встреча завершилась со счетом 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). У победителей отличились Штефан Лойбль, Маттиас Плахта и Корбиниан Хольцер. Единственную шайбу среди проигравших забросил Ник Пол на 19-й минуте матча.
Сборная Германии стала лидером в своей группе, спортсмены сумели завоевать девять баллов. Следующий матч для спортсменов состоится 26 мая, немцы выйдут на один лед с командой Казахстана. Сборная Канады не сумела набрать ни одного балла за все время турнира. Им предстоит в этот же день встретиться с норвежскими хоккеистами.
Отмечается, что три проигрыша подряд в истории национальной канадской сборной до этого не было. Ранее в понедельник российская сборная уступила Словакии.
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