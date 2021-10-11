Сборная Франции стала победителем Лиги наций

Сборная Франции в финале Лиги наций УЕФА обыграла команду Испании со счетом 2:1.

Матч состоялся накануне на стадионе «Сан-Сиро» в итальянском Милане, отмечает Газета.ру.

Счет в игре открыли испанцы: на 64-й минуте мяч в ворота соперников отправил полузащитник Микель Оярсабаль. Спустя две минуты форвард сборной Франции Карим Бензема сравнял счет. Победный гол на 80-й минуте игры забил его партнер по команде Киллиан Мбаппе.

Благодаря победе над испанцами сборная Франции стала первой командой, выигравшей Лигу наций, Чемпионат мира (в 1998 и 2018 годах), а также Чемпионат Европы (в 2000 году), отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УЕФАИспанияФранцияФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры