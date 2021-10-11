Сборная Франции стала победителем Лиги наций
Сборная Франции в финале Лиги наций УЕФА обыграла команду Испании со счетом 2:1.
Матч состоялся накануне на стадионе «Сан-Сиро» в итальянском Милане, отмечает Газета.ру.
Счет в игре открыли испанцы: на 64-й минуте мяч в ворота соперников отправил полузащитник Микель Оярсабаль. Спустя две минуты форвард сборной Франции Карим Бензема сравнял счет. Победный гол на 80-й минуте игры забил его партнер по команде Киллиан Мбаппе.
Благодаря победе над испанцами сборная Франции стала первой командой, выигравшей Лигу наций, Чемпионат мира (в 1998 и 2018 годах), а также Чемпионат Европы (в 2000 году), отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 647 / сут.
Умерли
216 тыс.+962 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+17 274 / сут.
- В Роспотребнадзоре рассказали о средней продолжительности COVID-19 у пациентов
- «Птица-говорун»: Пушков раскритиковал советника Зеленского после слов о Крыме
- Сборная Франции стала победителем Лиги наций
- «Роль нового Ефремова»: Собчак оправдалась за смертельное ДТП
- Помощник президента РФ Серышев может стать полпредом
- Стало известно, когда появится новая сторублевая купюра
- В Роспотребнадзоре сообщили, кто легче перенесет коронавирус
- Врач Саакашвили считает, что ему требуется госпитализация
- 19Fortyfive: конфликт между США и Китаем может породить мировые войны
- ВОЗ: пройдено 60% пути в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru