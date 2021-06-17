Сборная Бельгии обыграла датчан со счетом 2:1 на Евро-2020
Сборная Бельгии по футболу обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020: встреча национальных команд, прошедшая на Parken Stadium в Копенгагене, завершилась со счетом 2:1.
Победа бельгийцев гарантировала им участие в плей-офф Евро-2020.
Счет в игре открыла сборная Дании: на второй минуте матча гол в ворота соперников забил Юссуф Поульсен. Во второй половине встречи отличились бельгийцы: на 55-й минуте мяч в ворота датчан отправил Торган Азар, на 70-й минуте — Кевин де Брейне.
По итогам игры сборная Бельгии заняла первое место в турнирной таблице группы B, за ней следует сборная России, на третьей позиции расположилась сборная Финляндии, на четвертой — национальная команда Дании.
В третьем туре группового этапа Евро-2020 бельгийцы сыграют со сборной Финляндии, а датчане встретятся со сборной России. Матчи состоятся 21 июня.
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