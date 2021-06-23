Сборная Англии выиграла матч с Чехией, обе команды вышли в плей-офф Евро-2020

Чехия уступила сборной Англии третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2020.

Матч проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счетом 1:0. Единственный гол забил английский нападающий Рахим Стерлинг на 12-й минуте встречи.

Англия с семью баллами выходит в плей-офф Евро-2020. Команда стала лидером группы D.

Чехия с четырьмя баллами также выходит в 1/4 финала, несмотря на третье место в группе. Чешская сборная набрала больше очков, чем команды Украины и Финляндии, которые также находятся на третьих местах в своих группах.

