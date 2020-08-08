Сарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса» после вылета из Лиги чемпионов
Главный тренер «Ювентуса» (Турин, Италия) Маурицио Сарри отправлен в отставку. Он покинул пост через год после назначения по решению руководства клуба, сообщают «Вести».
Накануне «Ювентус» покинул Лигу чемпионов. Команда проиграла по сумме двух встреч французскому «Лиону».
Напомним, Сарри удалось заработать для «Ювентуса» титул чемпиона Италии. Звание стало для команды девятым подряд и 36-м за историю.
По данным Sky Sport Italia, потенциальным преемником Сарри может стать Симоне Индзаги, который тренирует римский «Лацио».
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