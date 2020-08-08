Сарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса» после вылета из Лиги чемпионов

Напомним, Сарри удалось заработать для «Ювентуса» титул чемпиона Италии. Звание стало для команды девятым подряд и 36-м за историю.

По данным Sky Sport Italia, потенциальным преемником Сарри может стать Симоне Индзаги, который тренирует римский «Лацио».

