Сарри уволен с поста главного тренера «Ювентуса» после вылета из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» (Турин, Италия) Маурицио Сарри отправлен в отставку. Он покинул пост через год после назначения по решению руководства клуба, сообщают «Вести».

Накануне «Ювентус» покинул Лигу чемпионов. Команда проиграла по сумме двух встреч французскому «Лиону».

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Напомним, Сарри удалось заработать для «Ювентуса» титул чемпиона Италии. Звание стало для команды девятым подряд и 36-м за историю.

По данным Sky Sport Italia, потенциальным преемником Сарри может стать Симоне Индзаги, который тренирует римский «Лацио».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИталияТренерФутбол
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