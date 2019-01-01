Самодурова готовится к тройному акселю

Чемпионка Европы и участница чемпионата мира Софья Самодурова, которую уже называют главным открытием года в отечественном фигурном катании, рассказала, что за год у нее прибавилось около 40 тысяч подписчиков в соцсетях. По ее словам, она читает все комментарии под своими фотографиями. Об этом 17-летняя спортсменка рассказала в интервью телеканалу «360». Самодурова призналась, что следит за новостями биатлона, потому что любит его, а вот политику считает «слишком нудной».

Говоря о спортивных планах, Самодурова рассказала, что готовится к тройному акселю.

«Сейчас мне надо технически усложняться, учить новые элементы. Главная задача — изучение тройного акселя», — сказала она.

