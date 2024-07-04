Сафиуллин и Касаткина вышли в третий круг Wimbledon

Роман Сафиуллин пробился в третий круг Wimbledon — третьего в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» в Лондоне. Во втором круге россиянин оказался сильнее представителя Чехии Томаша Махача. Встреча завершилась в четырёх сетах - 6:2, 6:4, 5:7, 6:3.

За выход в четвертый круг Сафиуллин, который сейчас находится на 44 строчке рейтинга ATP, сыграет с представителем Франции Артюром Фисом. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в третий круг вышел Даниил Медведев.

У женщин первая ракетка России Дарья Касаткина разгромила под ноль британскую теннисистку Юрико Миядзаки в матче второго круга - 6:0, 6:0. Россиянке 27 лет, она занимает 12 место в рейтинге WTA.

