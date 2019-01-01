РУСАДА скрывает имя футболиста, подозреваемого в допинге
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал Телеканалу «360» информацию об открытии дисциплинарного дела в отношении одного из игроков клуба Футбольной национальной лиги. Спортсмена заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Имя футболиста, в допинг-пробе которого обнаружили запрещенное вещество, не разглашается.
Как объяснил глава РУСАДА, согласно правилам, пока проводится расследование, на любые комментарии наложено эмбарго. Ганус также не пояснил, было ли тестирование на котором попался футболист, массовым, или проверку прошёл только один этот игрок.
ФНЛ — вторая по силе футбольная лига России. Как подчеркнули в Российском футбольном союзе, всех нарушителей антидопинговых правил без исключения ждут максимально жесткие меры. На прошлой неделе РФС и РУСАДА подписали соглашение об антидопинговом сотрудничестве.
По данным «Матч ТВ», подозреваемый футболист — полузащитник «Авангарда» Дмитрий Коробов. Якобы положительный результат дала допинг-проба, которую он сдал после игры его клуба с «Чертаново» 24 апреля
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