РУСАДА скрывает имя футболиста, подозреваемого в допинге

Г​лава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал Телеканалу «360» информацию об открытии дисциплинарного дела в отношении одного из игроков клуба Футбольной национальной лиги. Спортсмена заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Имя футболиста, в допинг-пробе которого обнаружили запрещенное вещество, не разглашается.

Как объяснил глава РУСАДА, согласно правилам, пока проводится расследование, на любые комментарии наложено эмбарго. Ганус также не пояснил, было ли тестирование на котором попался футболист, массовым, или проверку прошёл только один этот игрок.