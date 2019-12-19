РУСАДА оспорит санкции WADA в Спортивном арбитраже

Российское антидопинговое агентство объявило о намерении обжаловать в течение 10- 15 дней решение Всемирного антидопингового агентства по санкциям в отношении отечественного спорта. Апелляция на лишение РУСАДА статуса соответствия будет подана в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Решение об обжаловании принято сегодня на заседании наблюдательного совета РУСАДА, сообщил журналистам глава наблюдательного совета агентства Александр Ивлев, передаёт RT.

Ранее исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований, в том числе, чемпионатов мира и Олимпиады, на четыре года. Её также запрещено проводить международные турниры на своей территории. Чистые от допинга российские спортсмены смогут принять участие в турнирах исключительно в нейтральном статусе.

