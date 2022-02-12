Россиянин Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Роттердаме

Российский спортсмен Андрей Рублев одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нидерландском Роттердаме.

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Матч завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу Рублева. В полуфинале россиянин сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Игра состоится в субботу.

На счету 24-летнего Рублева восемь титулов ATP, спортсмен занимает седьмую строчку мирового рейтинга. Его сопернику Фучовичу удалось завоевать один титул ATP, он располагается на 38-м месте в рейтинге.

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Фото: instagram.com/andreyrublev
ТЕГИ:НидерландыТеннис
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