«Рубин» расстаётся с тренером Шароновым

Роман Шаронов уходит с поста тренера футбольного клуба «Рубин». Как сообщает официальный сайт казанцев, сотрудничество прекращается по взаимному согласию сторон.

С июня этого года Шаронов фактически исполнял обязанности главного тренера «Рубина», однако из-за того, что у Романа не было необходимой лицензии Pro, этот пост де-юре занимал испанец Эдуардо Докампо, отмечает RT.

После 19 туров чемпионата Российской премьер-лиги «Рубин» идёт на 13 месте,в его активе 19 очков.

