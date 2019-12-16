«Рубин» расстаётся с тренером Шароновым
16 декабря 201914:01
Роман Шаронов уходит с поста тренера футбольного клуба «Рубин». Как сообщает официальный сайт казанцев, сотрудничество прекращается по взаимному согласию сторон.
С июня этого года Шаронов фактически исполнял обязанности главного тренера «Рубина», однако из-за того, что у Романа не было необходимой лицензии Pro, этот пост де-юре занимал испанец Эдуардо Докампо, отмечает RT.
После 19 туров чемпионата Российской премьер-лиги «Рубин» идёт на 13 месте,в его активе 19 очков.
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