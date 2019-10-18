Рьяный фанат вызвал ругань теннисистки на Кубке Кремля

Слишком ярый поклонник вывел себя швейцарскую теннисистку, десятую ракетку мира Белинду Бенчич в четвертьфинале Кубка Кремля, в котором она играла с бельгийкой Кирстен Флипкенс. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», молодой болельщик очень звучно скандировал имя Белинды при каждом розыгрыше мяча.

Сначала швейцарская теннисистка вежливо попросила фаната угомониться. Однако тот не внял просьбе и в ходе очередной подачи Бенчич стал размахивать на трибуне белым полотенцем. Разгневанная спортсменка громко сказала: «What the hell? (Какого чёрта?).

Она попросила судью успокоить болельщика, однако рефери был безучастен. В итоге Белинда сама подошла к фаната и объяснила, что он мешает ей сосредоточиться.

Несмотря на такую помеху швейцарка словацкого происхождения одолела бельгийку в двух сетах 6:7, 6:1. В полуфинале Белинда сыграет с француженкой Кристиной Младенович.

