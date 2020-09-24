«Ростов» выбыл из Лиги Европы, проиграв «Маккаби»

Футбольный клуб «Ростов» выбыл из Лиги Европы, проиграв израильскому «Маккаби» из Хайфы в матче третьего раунда квалификации.

Как сообщает РИА Новости, игра закончилась со счетом 2:1 в пользу израильского клуба.

Команды встретились в Ростове-на-Дону. Первый гол матча забили ростовчане на 9-й минуте, его реализовал Эльдор Шомуродов. Сравнял счет на 20-й минуте футболист «Маккаби» Никита Рукавица, и на 60-й минуте Мохаммад Абу-Фани забил решающий мяч.

«Маккаби» в плей-офф чемпионата встретится с победителем матча «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм» (Англия).

