Россиянка выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по борьбе
22 апреля 202120:59
Российская спортсменка 26-летняя Вероника Чумикова стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 59 кг. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в финале Чумакова проиграла болгарке Биляне Дудовой. Бронзовую медаль разделили румынская и молдавская спортсменки.
Чумикова является чемпионкой РФ по борьбе.
Соревнование проводится в Варшаве. Чемпионат завершится 25 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru