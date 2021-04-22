Россиянка выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по борьбе

Российская спортсменка 26-летняя Вероника Чумикова стала серебряным призером чемпионата Европы по борьбе в весовой категории до 59 кг. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в финале Чумакова проиграла болгарке Биляне Дудовой. Бронзовую медаль разделили румынская и молдавская спортсменки.

Чумикова является чемпионкой РФ по борьбе.

Соревнование проводится в Варшаве. Чемпионат завершится 25 апреля.

